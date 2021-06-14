Департамент конкуренции: надеемся, что на Таллиннский кинорынок выйдут новые игроки

Глава Департамента конкуренции Мярт Отс. Фото: Andras Kralla

Глава Департамента конкуренции Мярт Отс признает, что государство не всегда может регулировать рыночную экономику, и надеется, что на эстонском кинорынке не возникнет монополия.