Департамент конкуренции: надеемся, что на Таллиннский кинорынок выйдут новые игроки
Глава Департамента конкуренции Мярт Отс признает, что государство не всегда может регулировать рыночную экономику, и надеется, что на эстонском кинорынке не возникнет монополия.
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