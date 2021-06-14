dv.ee • 14 июня 2021 в 6:02
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Энергетика

Eesti Energia получит поддержку на производство электроэнергии из биомассы

Рийгикогу на этой неделе планирует принять законопроект, согласно которому государственная энергетическая компания Eesti Energia в течение следующих двух лет получит субсидии на производство 1000 гигаватт-часов электроэнергии из биомассы, сообщает ERR.

Фото: Андрас Кралла

Размер субсидии составит до 10 евро за мегаватт-час или пять миллионов евро в год, суммарно до десяти миллионов евро за два года, передает ERR.

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