Eesti Energia получит поддержку на производство электроэнергии из биомассы
Рийгикогу на этой неделе планирует принять законопроект, согласно которому государственная энергетическая компания Eesti Energia в течение следующих двух лет получит субсидии на производство 1000 гигаватт-часов электроэнергии из биомассы, сообщает ERR.
Размер субсидии составит до 10 евро за мегаватт-час или пять миллионов евро в год, суммарно до десяти миллионов евро за два года, передает ERR.
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