dv.ee • 15 июня 2021 в 5:39
Новости
Только для подписчиков
Сельское хозяйство

Антикризисные кредиты в аграрном секторе получали те, кто в них не нуждался

Как утверждается в отчете Государственного контроля, Целевое учреждение поддержки жизни на селе (Maaelu Edendamise Sihtasutus, MES) выдавало антикризисные кредиты компаниям, которые в них фактически не нуждались, при этом к рассмотрению ходатайств применялся различный подход.

Фото: Лийз Трейманн

Среди получателей антикризисных кредитов были те, кто утверждал, что коронакризис на их деятельность вообще не повлиял. Объем таких кредитов составил 5 миллионов евро, и это первое, что привлекло внимание Госконтроля.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Сельское хозяйство
    Кредиты
    Коронавирус
    Кризис
    Предпринимательство
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи