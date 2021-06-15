Антикризисные кредиты в аграрном секторе получали те, кто в них не нуждался

Как утверждается в отчете Государственного контроля, Целевое учреждение поддержки жизни на селе (Maaelu Edendamise Sihtasutus, MES) выдавало антикризисные кредиты компаниям, которые в них фактически не нуждались, при этом к рассмотрению ходатайств применялся различный подход.

Фото: Лийз Трейманн

Среди получателей антикризисных кредитов были те, кто утверждал, что коронакризис на их деятельность вообще не повлиял. Объем таких кредитов составил 5 миллионов евро, и это первое, что привлекло внимание Госконтроля.