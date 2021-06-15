Sampo продает балтийский бизнес Mandatum литовцам
Финская финансовая группа Sampo продает балтийские подразделения страховой компании Mandatum Life литовскому концерну по управлению активами Invalda INVL, пишет Äripäev.
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