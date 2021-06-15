dv.ee • 15 июня 2021 в 9:06
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Sampo продает балтийский бизнес Mandatum литовцам

Иллюстративное фото.  Фото: Raul Mee

Финская финансовая группа Sampo продает балтийские подразделения страховой компании Mandatum Life литовскому концерну по управлению активами Invalda INVL, пишет Äripäev.

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