Tallink возобновляет линию Таллинн-Стокгольм

Судно Baltic Queen. Фото: Tallink

Tallink Grupp объявил о возобновлении рейсов на линии Таллинн-Стокгольм с 9 июля. Первоначально линию будет обслуживать только одно судно компании - Baltic Queen, которое будет отправляться из Таллинна и Стокгольма через день.