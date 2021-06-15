Александра Матвеева • 15 июня 2021 в 7:47
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Tallink возобновляет линию Таллинн-Стокгольм
Tallink Grupp объявил о возобновлении рейсов на линии Таллинн-Стокгольм с 9 июля. Первоначально линию будет обслуживать только одно судно компании - Baltic Queen, которое будет отправляться из Таллинна и Стокгольма через день.
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