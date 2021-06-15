dv.ee • 15 июня 2021 в 11:48
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Предпринимательство

Урмас Сыырумаа покупает Tulika Takso

Урмас Сыырумаа.  Фото: Andras Kralla

Принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания Forus Grupp выкупила 100% акций Tulika Takso. Стороны не разглашают стоимость сделки, которая ожидает одобрения Департамента конкуренции, пишет Äripäev.

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    Предпринимательство
    TULIKA TAKSO AS
    FORUS GRUPP OÜ
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