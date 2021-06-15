Урмас Сыырумаа покупает Tulika Takso
Принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания Forus Grupp выкупила 100% акций Tulika Takso. Стороны не разглашают стоимость сделки, которая ожидает одобрения Департамента конкуренции, пишет Äripäev.
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