YouTube, Google и Coop - любимые бренды жителей Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В этом году рейтинг любимых брендов в Эстонии возглавляет YouTube, за ним следуют Google, Coop и ERR, выяснилось в результате исследования Kantar Emor, проводившегося этой весной в 12-й раз.

Лидер рейтинга YouTube стабильно находится на вершине списка в течение последних четырех лет - последние два года бренд занимал первое место, а два года до этого - второе место, пишет rus.err.ee.

Позиция Google за последние четыре года была менее стабильной, бренд занимал места с первого по шестое.

Coop занимает третье место второй год подряд, впервые попав в первую десятку только в позапрошлом году.

Годами лидирующий Kalev опустился на пятую строчку, потеряв популярность среди людей моложе 35 лет.