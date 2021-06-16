Банк Эстонии прогнозирует рекордный экономический рост

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. Фото: Raul Mee

Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, вслед за отменой ограничений во второй половине года можно ожидать и быстрого экономического роста: этому способствует восстановление экспортных рынков, накопленные во время кризиса сбережения и изъятые из второй ступени деньги, пишет Äripäev.