dv.ee • 16 июня 2021 в 8:44
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Экономический рост

Банк Эстонии прогнозирует рекордный экономический рост

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.  Фото: Raul Mee

Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, вслед за отменой ограничений во второй половине года можно ожидать и быстрого экономического роста: этому способствует восстановление экспортных рынков, накопленные во время кризиса сбережения и изъятые из второй ступени деньги, пишет Äripäev.

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