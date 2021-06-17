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Сделка завершена: у Hansapost и Kaup24 теперь общий владелец

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Инвестиционный фонд Центральной Европы Mid Europa Partners приобрел акции компаний Pigu and Hobby Hall Group OÜ, в результате чего будет сформирован крупнейший в странах Балтии концерн интернет-торговли, пишет Äripäev.