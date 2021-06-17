dv.ee • 17 июня 2021 в 9:17
Новости
Только для подписчиков
Торговля

Сделка завершена: у Hansapost и Kaup24 теперь общий владелец

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Инвестиционный фонд Центральной Европы Mid Europa Partners приобрел акции компаний Pigu and Hobby Hall Group OÜ, в результате чего будет сформирован крупнейший в странах Балтии концерн интернет-торговли, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Торговля
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи