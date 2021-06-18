Евросоюз разрешил въезд гражданам США

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Совет Евросоюза добавил США в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС. Перечень государств, из которых разрешен въезд, пересматривается каждые две недели, пишет «Коммерсантъ».

В список по решению Совета ЕС включили Албанию, Австралию, Израиль, Японию, Ливан, Новую Зеландию, Северную Македонию, Руанду, Сербию, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, США. В ЕС утончили, что откроют границы и для Китая, если КНР пример зеркальные меры для граждан европейских стран.

14 июня Совет ЕС одобрил снятие ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-сертификатов - тем, кто полностью прошел вакцинацию от коронавируса, не придется соблюдать карантин по прибытии в страны ЕС.