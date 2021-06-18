Nõo Lihatööstus выкупил миноритарный пакет акций Maag Grupp
До недавнего времени Maag Grupp принадлежало 29,02% акционерного капитала конкурирующего предприятия Nõo Lihatööstus. На прошедшем 14 июня общем собрании акционеры Nõo Lihatööstus решили выкупить обратно миноритарный пакет своих акций, пишет Äripäev.
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