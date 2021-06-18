Объем грузовых перевозок по шоссе за год снизился почти на пятую часть
По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году автомобильным транспортом было перевезено 23 млн тонн товаров, что на 18% меньше, чем в 2019 году.
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