dv.ee • 18 июня 2021 в 7:21
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Объем грузовых перевозок по шоссе за год снизился почти на пятую часть

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики Эстонии, в прошлом году автомобильным транспортом было перевезено 23 млн тонн товаров, что на 18% меньше, чем в 2019 году.

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