dv.ee • 18 июня 2021 в 13:08
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Правительство смягчает ограничения с 28 июня

C 21 июня правительство расширяет возможности поездок в Эстонию из других стран.  Фото: Liis Treimann

Правительство одобрило смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, с 28 июня. В помещениях при соблюдении дистанции и 50-процентной заполняемости в мероприятиях могут принимать участие до 1000, а вне помещений – до 5000 человек. Опираясь на рекомендации Совета ЕС, правительство также расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран. Об этом сообщило Коммуникационное бюро правительства.

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