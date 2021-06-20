dv.ee • 20 июня 2021 в 14:21
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Туризм

Финляндия открыла границы, но финны в Эстонию не спешат

Иллюстративное фото.  Фото: Raul Mee

Стоило границе с Финляндией открыться, как живущие в Финляндии эстонцы бросились покупать билеты на паром. Финские туристы, однако, так быстро не отреагировали. В то же время местные туристические компании считают открытие границ первой хорошей новостью за более чем полтора года, пишет Äripäev.

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