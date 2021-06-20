Финляндия открыла границы, но финны в Эстонию не спешат
Стоило границе с Финляндией открыться, как живущие в Финляндии эстонцы бросились покупать билеты на паром. Финские туристы, однако, так быстро не отреагировали. В то же время местные туристические компании считают открытие границ первой хорошей новостью за более чем полтора года, пишет Äripäev.
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