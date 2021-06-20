Финляндия открыла границы, но финны в Эстонию не спешат

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Стоило границе с Финляндией открыться, как живущие в Финляндии эстонцы бросились покупать билеты на паром. Финские туристы, однако, так быстро не отреагировали. В то же время местные туристические компании считают открытие границ первой хорошей новостью за более чем полтора года, пишет Äripäev.