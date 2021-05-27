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Судоходные компании: лето пройдет плохо или очень плохо

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Судоходные компании со страхом ждут начала летнего сезона на Балтийском море. Прошлый год прошел впустую из-за пандемии коронавируса, теперь же ситуацию усложняют введенные Финляндией ограничения, пишет Äripäev.