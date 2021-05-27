dv.ee • 27 мая 2021 в 12:48
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Мореходство

Судоходные компании: лето пройдет плохо или очень плохо

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Судоходные компании со страхом ждут начала летнего сезона на Балтийском море. Прошлый год прошел впустую из-за пандемии коронавируса, теперь же ситуацию усложняют введенные Финляндией ограничения, пишет Äripäev.

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