Судоходные компании: лето пройдет плохо или очень плохо
Судоходные компании со страхом ждут начала летнего сезона на Балтийском море. Прошлый год прошел впустую из-за пандемии коронавируса, теперь же ситуацию усложняют введенные Финляндией ограничения, пишет Äripäev.
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