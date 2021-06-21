EAS выделит €10 млн на прикладные исследования

12 июня EAS откроет новый раунд поддержки внедрения прикладных исследований.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, эти деньги взяты из европейских структурных фондов, и в следующем году будут выделены дополнительные деньги, пишет Postimees.