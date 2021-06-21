Ярослав Тавгень • 21 июня 2021 в 15:03
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EAS выделит €10 млн на прикладные исследования
12 июня EAS откроет новый раунд поддержки внедрения прикладных исследований.
По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, эти деньги взяты из европейских структурных фондов, и в следующем году будут выделены дополнительные деньги, пишет Postimees.
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