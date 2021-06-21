Хелир-Валдор Сеэдер переизбран председателем Isamaa

Съезд Isamaa в воскресенье переизбрал Хелира-Валдора Сеэдера председателем партии.

В воскресенье состоялся съезд партии Isamaa, на котором выбирался её председатель, пишет ERR. Победу одержал действующий глава партии Хелир-Валдор Сеэдер.

За Сеэдера проголосовали 784 делегата съезда, а за его соперницу Лавли Перлинг - 367.

В новый состав правления партии вошли Тынис Лукас, Урмас Рейнсалу, Рийна Солман, Прийт Сибул, Тармо Круузимяэ, Свен Сестер, Виктория Ладынская-Кубитс, Хейки Хепнер, Харри Юхани Аалтонен, Марья-Лийза Вейзер, Юхани Яэгер, Март Андрес Метсоя, Хелен Хяэль, Сийм Кийслер, Март Маастик, Кристьян Ванаселья, Каспар Кокк, Март Луйк и Индрек Луберг.

Съезд также избрал новый состав суда чести, в который входят девять членов, и ревизионной комиссии в составе пяти человек.