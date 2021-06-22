Ярослав Тавгень • 22 июня 2021 в 9:11
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Помещения можно снова заполнять на 100%
Правительство приняло решение отменить правило, согласно которому помещение можно заполнять не более, чем на 50%.
Это ограничение будет отменено, начиная с 23 июня.
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