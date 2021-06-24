dv.ee • 24 июня 2021 в 12:40
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Банковское Дело

Банк Англии прогнозирует инфляцию свыше 3%

Как сообщает Financial Times, Банк Англии на своем заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, повысив при этом прогноз по инфляции до 3%.

Здание Банка Англии в Лондоне  Фото: ANDY RAIN, EPA

Годовая инфляция в Британии по итогам мая составила 2,1%, превысив двухпроцентный целевой показатель Банка Англии, информирует Financial Times.

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