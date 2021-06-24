Банк Англии прогнозирует инфляцию свыше 3%

Как сообщает Financial Times, Банк Англии на своем заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, повысив при этом прогноз по инфляции до 3%.

Здание Банка Англии в Лондоне Фото: ANDY RAIN, EPA

Годовая инфляция в Британии по итогам мая составила 2,1%, превысив двухпроцентный целевой показатель Банка Англии, информирует Financial Times.