Банк Англии прогнозирует инфляцию свыше 3%
Как сообщает Financial Times, Банк Англии на своем заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, повысив при этом прогноз по инфляции до 3%.
Годовая инфляция в Британии по итогам мая составила 2,1%, превысив двухпроцентный целевой показатель Банка Англии, информирует Financial Times.
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