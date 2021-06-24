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Дроны с июля придется регистрировать, владельцев ждет экзамен по теории
С июля нынешнего года владельцам дронов в Эстонии придется сдавать экзамен, а сами дроны должны быть зарегистрированы на сайте Департамента транспорта, сообщает ERR.
Как заявил ERR старший инспектор авиационного управления Департамента транспорта Майт Рыымус, в настоящее время в Эстонии насчитывается по меньшей мере 10 000 дронов, однако их точного количества до сих пор никто не знает.
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