Дроны с июля придется регистрировать, владельцев ждет экзамен по теории

С июля нынешнего года владельцам дронов в Эстонии придется сдавать экзамен, а сами дроны должны быть зарегистрированы на сайте Департамента транспорта, сообщает ERR.

Фото: BERND VON JUTRCZENKA

Как заявил ERR старший инспектор авиационного управления Департамента транспорта Майт Рыымус, в настоящее время в Эстонии насчитывается по меньшей мере 10 000 дронов, однако их точного количества до сих пор никто не знает.