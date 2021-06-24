dv.ee • 24 июня 2021 в 7:30
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Создатель антивируса McAfee обнаружен мертвым в испанской тюрьме

Миллионер Джон Макафи, создатель популярного антивируса McAfee, был найден мертвым в камере испанской тюрьмы, сообщает BBC News.

Джон Макафи  Фото: Jorge Lopez, Reuters/Scanpix

75-летний предприниматель был обнаружен в камере тюрьмы, расположенной неподалеку от Барселоны. Предположительно, речь идет о самоубийстве.

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