Создатель антивируса McAfee обнаружен мертвым в испанской тюрьме
Миллионер Джон Макафи, создатель популярного антивируса McAfee, был найден мертвым в камере испанской тюрьмы, сообщает BBC News.
75-летний предприниматель был обнаружен в камере тюрьмы, расположенной неподалеку от Барселоны. Предположительно, речь идет о самоубийстве.
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