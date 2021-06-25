Avast: вирус намайнил криптовалюты на сумму 2 миллиона долларов

По словам антивирусной компании Avast, сотни тысяч компьютеров по всему заразил вирус, майнящий криптовалюту. Пострадали те, кто бесплатно скачал компьютерные игры с торрентов.

Вирус называется Crackonosh, и им были заражены копии таких игр как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolutio, которые пользователи скачивали с торрентов, пишет CNBC.