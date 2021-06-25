dv.ee • 25 июня 2021 в 7:02
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Кризис

Латвия потратила €900 млн на пособия, вызванные коронакризисом

Фото: Рауль Меэ

Министерство финансов Латвии сообщило в пятницу, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, Латвия потратила в этом году на выплату пособий 900 миллионов евро.

По словам министра финансов Латвии, бюджет на этот год планируется сделать дефицитным из-за резкого роста расходов на пособия вследствие эпидемии, пишет ERR.

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