Латвия потратила €900 млн на пособия, вызванные коронакризисом
Министерство финансов Латвии сообщило в пятницу, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, Латвия потратила в этом году на выплату пособий 900 миллионов евро.
По словам министра финансов Латвии, бюджет на этот год планируется сделать дефицитным из-за резкого роста расходов на пособия вследствие эпидемии, пишет ERR.
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