Tööstusuudised • 25 июня 2021 в 9:31
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Рост цен на древесину привёл подорожанию товаров, используемых на производстве
По словам директора по производству Saku Õlletehas Ромета Роосме, рост цен на древесину привёл к дефициту европоддонов и других важных компонентов производства.
"Это то, что вызывает седину у менеджеров по закупкам", - говорит он. - "Самая острая тема последних двух недель. И не только в странах Балтии, но и по всей Европе", - говорит Роосме.
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