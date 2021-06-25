Рост цен на древесину привёл подорожанию товаров, используемых на производстве

По словам директора по производству Saku Õlletehas Ромета Роосме, рост цен на древесину привёл к дефициту европоддонов и других важных компонентов производства.

Директор по производству Saku Õlletehas Ромет Роосме Фото: Marko Mumm

"Это то, что вызывает седину у менеджеров по закупкам", - говорит он. - "Самая острая тема последних двух недель. И не только в странах Балтии, но и по всей Европе", - говорит Роосме.