Harro Puusild • 28 июня 2021 в 3:00
Новости
Только для подписчиков
Грузоперевозчик: ожидаем в этом году роста объемов перевозок
Транспортная фирма Rain Transport AS, которая пртеряла в прошлом году 7% выручки, прогнозирует в этом году увеличение выручки на 5%, о чем и сообщает в отчете за хозяйственный год.
Из отчета следует, что в клиентском портфеле предприятия значатся известные крупные фирмы, среди которых наибольшую долю занимают производители напитков.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.