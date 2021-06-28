Harro Puusild • 28 июня 2021 в 3:00
Новости
Только для подписчиков
RAIN TRANSPORT AS

Грузоперевозчик: ожидаем в этом году роста объемов перевозок

Транспортная фирма Rain Transport AS, которая пртеряла в прошлом году 7% выручки, прогнозирует в этом году увеличение выручки на 5%, о чем и сообщает в отчете за хозяйственный год.

собственник Rain Transport AS Тоомас Рауд.  Фото: Raul Mee

Из отчета следует, что в клиентском портфеле предприятия значатся известные крупные фирмы, среди которых наибольшую долю занимают производители напитков.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    RAIN TRANSPORT AS
    Транспорт
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи