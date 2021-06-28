Грузоперевозчик: ожидаем в этом году роста объемов перевозок

Транспортная фирма Rain Transport AS, которая пртеряла в прошлом году 7% выручки, прогнозирует в этом году увеличение выручки на 5%, о чем и сообщает в отчете за хозяйственный год.

собственник Rain Transport AS Тоомас Рауд. Фото: Raul Mee

Из отчета следует, что в клиентском портфеле предприятия значатся известные крупные фирмы, среди которых наибольшую долю занимают производители напитков.