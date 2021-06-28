Провалы почвы в Ида-Вирумаа создают проблемы фермерам
В Ида-Вирумаа в местечке Пагари в районе шахтных выработок появились провалы почвы. Местные фермеры подозревают, что это произошло из-за горнодобывающей деятельности в регионе, сообщает ERR.
Провалы в почве зачастую появляются на месте старых шахт и карьеров Фото: Андрас Кралла, Андрес Хаабу
Изменение формы почвы затрудняет ведение сельского хозяйства и представляет угрозу для сельскохозяйственной техники.
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