dv.ee • 28 июня 2021 в 5:24
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Ида-Вирумаа

Провалы почвы в Ида-Вирумаа создают проблемы фермерам

В Ида-Вирумаа в местечке Пагари в районе шахтных выработок появились провалы почвы. Местные фермеры подозревают, что это произошло из-за горнодобывающей деятельности в регионе, сообщает ERR.

Провалы в почве зачастую появляются на месте старых шахт и карьеров  Фото: Андрас Кралла, Андрес Хаабу

Изменение формы почвы затрудняет ведение сельского хозяйства и представляет угрозу для сельскохозяйственной техники.

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