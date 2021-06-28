Кен Рохелаан • 28 июня 2021 в 7:04
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Стоимость Microsoft превысила 2 триллиона долларов
Стоимость американского технологического гиганта Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов, сообщает CNN Business.
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