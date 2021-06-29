dv.ee • 29 июня 2021 в 8:13
Новости
Только для подписчиков
Стартапы

Эстонский разработчик роботов привлек 700 000 евро

Технический директор 10Lines Янно Паас и соучредитель компании Тармо Принтс.   Фото: 10Lines

Эстонский стартап 10Lines привлек 700 000 евро. Компания разрабатывает роботов, использующих автономные космические технологии для рисования парковок и дорог, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Стартапы
    Стартапы в Эстонии
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи