Эстонский разработчик роботов привлек 700 000 евро
Эстонский стартап 10Lines привлек 700 000 евро. Компания разрабатывает роботов, использующих автономные космические технологии для рисования парковок и дорог, пишет Äripäev.
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