29 июня 2021 в 11:44
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С 1 июля начнет работу система таможенного оформления импорта Impulss

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

С 1 июля начнёт работать новая информационная система таможенного оформления импорта Impulss, которая позволит предприятиям предоставлять таможенные декларации, сообщает Налогово-таможенный департамент.

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