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С 1 июля начнет работу система таможенного оформления импорта Impulss
С 1 июля начнёт работать новая информационная система таможенного оформления импорта Impulss, которая позволит предприятиям предоставлять таможенные декларации, сообщает Налогово-таможенный департамент.
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