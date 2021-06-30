dv.ee • 30 июня 2021 в 14:30
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Ellex Raidla: эстонский рынок сделок приближается к докризисным показателям

Одна из крупнейших сделок полугодия - приобретение мажоритарного пакета акций Tallinna Vesi AS городом Таллинном и Utilitas AS.  Фото: Andras Kralla

По данным отчета Tehinguradar компании Ellex Raidla, в первой половине 2021 года наблюдалось быстрое восстановление эстонского рынка: было заключено 133 сделки, что превышает уровень, предшествующий пандемии COVID-19, сообщается в пресс-релизе.

В первой половине 2019 года на местном рынке было совершено 89 сделок, а в первой половине 2020 года – 82.

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