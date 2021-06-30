Ellex Raidla: эстонский рынок сделок приближается к докризисным показателям
Одна из крупнейших сделок полугодия - приобретение мажоритарного пакета акций Tallinna Vesi AS городом Таллинном и Utilitas AS. Фото: Andras Kralla
По данным отчета Tehinguradar компании Ellex Raidla, в первой половине 2021 года наблюдалось быстрое восстановление эстонского рынка: было заключено 133 сделки, что превышает уровень, предшествующий пандемии COVID-19, сообщается в пресс-релизе.
В первой половине 2019 года на местном рынке было совершено 89 сделок, а в первой половине 2020 года – 82.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.