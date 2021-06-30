Только для подписчиков

Enefit Green построит в Литве ветропарк стоимостью в 60 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Enefit Green принял инвестиционное решение построить к началу 2023 года в Литве ветропарк «Шилале II», мощность которого составит 43 МВт. Общий объем инвестиций – около 60 млн евро, сообщает пресс-служба компании.