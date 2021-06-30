dv.ee • 30 июня 2021 в 11:06
Новости
Только для подписчиков
Энергетика

Enefit Green построит в Литве ветропарк стоимостью в 60 млн евро

Иллюстративное фото.  Фото: Erik Prozes

Enefit Green принял инвестиционное решение построить к началу 2023 года в Литве ветропарк «Шилале II», мощность которого составит 43 МВт. Общий объем инвестиций – около 60 млн евро, сообщает пресс-служба компании.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Энергетика
    Климат
    ENEFIT GREEN AS
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи