dv.ee • 30 июня 2021 в 9:17
Новости
Только для подписчиков
Финляндия

Глава Торговой палаты Финляндии: Эстония скоро обойдет Финляндию

Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Финляндии.  Фото: Liis Treimann

По мнению исполнительного директора Торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми, эстонская экономика растет так быстро, что в какой-то момент Эстония может обогнать Финляндию, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Финляндия
    Иностранные Работники
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи