Глава Торговой палаты Финляндии: Эстония скоро обойдет Финляндию
По мнению исполнительного директора Торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми, эстонская экономика растет так быстро, что в какой-то момент Эстония может обогнать Финляндию, пишет Äripäev.
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