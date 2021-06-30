dv.ee • 30 июня 2021 в 14:17
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Промышленность

Список: каким компаниям выделит деньги Министерство обороны

Фото: Andres Haabu

В этом году Министерство обороны поддержит шесть инновационных проектов развития оборонной промышленности Эстонии, сообщило ведомство.

Компании, получившие поддержку, занимаются искусственным интеллектом и машинным обучением, разработкой различных беспилотных систем, инновационными источниками энергии, инновационными экологическими источниками энергии на поле боя, а также обновлением обучающего оборудования.

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