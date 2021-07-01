dv.ee • 1 июля 2021 в 12:35
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Nortal увеличил оборот до 100 миллионов евро

Учредитель и член правления Nortal Прийт Аламяэ.  Фото: Liis Treimann

Консолидированный доход от продаж международной консалтинговой компании по программному обеспечению и бизнесу Nortal в прошлом году вырос на 17%, достигнув 100,3 миллиона евро. Консолидированный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов (EBITDA) компании вырос на 34%, составив 15,4 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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