Nortal увеличил оборот до 100 миллионов евро

Учредитель и член правления Nortal Прийт Аламяэ. Фото: Liis Treimann

Консолидированный доход от продаж международной консалтинговой компании по программному обеспечению и бизнесу Nortal в прошлом году вырос на 17%, достигнув 100,3 миллиона евро. Консолидированный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов (EBITDA) компании вырос на 34%, составив 15,4 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.