Мерили Мику • 1 июля 2021 в 9:23
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Skeleton привлек 29 млн евро и не исключает строительства завода в Эстонии

Генеральный директор Skeleton Таави Мадиберк.   Фото: LIIS TREIMANN

Skeleton Technologies объявил о привлечении капитала в размере 29 млн евро. Капитал будет использован для увеличения производства, и, по словам генерального директора компании Таави Мадиберка, рассматривается и строительство завода в Эстонии.

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