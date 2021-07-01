Skeleton привлек 29 млн евро и не исключает строительства завода в Эстонии

Генеральный директор Skeleton Таави Мадиберк. Фото: LIIS TREIMANN

Skeleton Technologies объявил о привлечении капитала в размере 29 млн евро. Капитал будет использован для увеличения производства, и, по словам генерального директора компании Таави Мадиберка, рассматривается и строительство завода в Эстонии.