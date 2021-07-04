Финансовая инспекция оштрафовала эстонского инвестора

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Финансовая инспекция наложила штраф на эстонского инвестора за манипулирование рынком, пишет Rus.Postimees.

По данным Финансовой инспекции, Мадис Талгре совершал подозрительные сделки с акцией Trigon Property Development. Финансовая инспекция расценила эти действия как манипулирование рынком и оштрафовала его на 1000 евро.

"Мадис Талгре совершал сделки, которые давали или, вероятно, давали вводящие в заблуждение или ложные сведения о цене ценной бумаги. Согласно закону, злоупотребления на рынке запрещены, а нарушитель может быть оштрафован", - говорится в объяснении, отправленном Финансовой инспекцией.

Финансовая инспекция отказалась сообщить, что именно инвестор сделал с акциями и как изменил цену.