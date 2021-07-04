Промышленник: рост цен на древесное сырье отступает
Генеральный директор эстонской деревообрабатывающей компании Toftan Мартин Арула. Фото: Andres Haabu
Рост цен на древесное сырье, затронувший несколько секторов, отступает, считают эксперты лесной промышленности Эстонии, пишет Äripäev.
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