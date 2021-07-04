Кристьян Кург • 4 июля 2021 в 10:41
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Убытки Nordica превысили 10 млн евро
Доход от продаж Nordic Aviation Group в прошлом году упал на 42% до 61 млн евро. В то же время убытки государственной авиакомпании утроились и составили 10,5 млн евро, следует из годового отчета.
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