Убытки Nordica превысили 10 млн евро

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Доход от продаж Nordic Aviation Group в прошлом году упал на 42% до 61 млн евро. В то же время убытки государственной авиакомпании утроились и составили 10,5 млн евро, следует из годового отчета.