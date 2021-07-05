dv.ee • 5 июля 2021 в 14:25
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Работники

Нехватка рабочей силы: какие профессии нужны рынку, а каких в избытке?

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Хотя во время коронакризиса речь часто шла о безработице, становится все более очевидным, что на рынок труда вернулась давняя проблема – нехватка рабочей силы, пишет Postimees со ссылкой на барометр занятости Кассы по безработице.

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