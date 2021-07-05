Нехватка рабочей силы: какие профессии нужны рынку, а каких в избытке?

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Хотя во время коронакризиса речь часто шла о безработице, становится все более очевидным, что на рынок труда вернулась давняя проблема – нехватка рабочей силы, пишет Postimees со ссылкой на барометр занятости Кассы по безработице.