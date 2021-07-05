Правила пересечения эстонско-российской границы будут ужесточены
Министр юстиции Марис Лаури дала своим сотрудникам четкое указание – к четвергу должен быть подготовлен законопроект о пересечении границ. Самые строгие правила будут действовать в отношении России, где распространяется новый штамм коронавируса «дельта плюс». Согласно законопроекту, при обострении вирусной ситуации пересечение границы и вовсе может быть приостановлено, пишет Postimees.
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