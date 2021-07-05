dv.ee • 5 июля 2021 в 8:58
Новости
Только для подписчиков
Туризм

Правила пересечения эстонско-российской границы будут ужесточены

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Министр юстиции Марис Лаури дала своим сотрудникам четкое указание – к четвергу должен быть подготовлен законопроект о пересечении границ. Самые строгие правила будут действовать в отношении России, где распространяется новый штамм коронавируса «дельта плюс». Согласно законопроекту, при обострении вирусной ситуации пересечение границы и вовсе может быть приостановлено, пишет Postimees.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Туризм
    Россия
    Коронавирус
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи