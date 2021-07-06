6 июля 2021 в 8:47
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Транспорт

Таллиннские троллейбусы частично станут автономными

Автономным троллейбусы не будут зависеть от линий электропередачи.   Фото: Julia-Maria Linna

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport перестроит два троллейбуса в автономные, то есть троллейбусы частично смогут ездить без использования токоприемников. Уже осенью этого года планируется вывести на линии два гибридных троллейбуса, сообщает пресс-служба компании.

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