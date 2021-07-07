Экономист: рост цен ускорился ещё больше

Лийз Эльмик. Фото: Raul Mee

В июне средний уровень цен вырос на 3,8% в годовом исчислении. Цены на товары выросли на 3,1%, услуги – на 5,0%. Последний раз цены росли так же быстро осенью 2018 года, поскольку цены на нефть были на уровне, сопоставимом с нынешним. Об этом пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.