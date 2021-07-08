dv.ee • 8 июля 2021 в 6:22
Новости
Только для подписчиков
Европейский ЦентральныйБанк

ЕЦБ скорректировал целевой показатель инфляции до 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне пересмотрел свой целевой показатель инфляции, определив его на уровне 2%, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: RALPH ORLOWSKI, Reuters/Scanpix

Предыдущий целевой показатель формулировался как «ниже, но близко к 2%» и, по мнению некоторых политиков, был слишком расплывчатым, напоминает Bloomberg.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейский ЦентральныйБанк
    Инфляция
    Еврозона
    Экономика
    Европейский Союз
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи