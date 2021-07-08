ЕЦБ скорректировал целевой показатель инфляции до 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне пересмотрел свой целевой показатель инфляции, определив его на уровне 2%, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: RALPH ORLOWSKI, Reuters/Scanpix

Предыдущий целевой показатель формулировался как «ниже, но близко к 2%» и, по мнению некоторых политиков, был слишком расплывчатым, напоминает Bloomberg.