Катрин Кендра покидает пост финансового директора Таллинна

Катрин Кендра. Фото: Raul Mee

Финансовый директор Таллинна Катрин Кендра покинет свой пост 31 августа 2021 года, получив при этом компенсацию в размере шести месячных зарплат, пишет rus.err.ee.

Кендра находилась на этой должности с 2006 года, а с 2001 по 2006 год руководила отделом бюджета Таллиннской городской канцелярии.

По ее словам, в ходе обновления структуры управления городом изменились как функции финансовой службы, так и роль финансового директора.

"В свете этих изменений, после 20 лет работы в горуправе, пора двигаться дальше, чтобы попробовать что-то другое и в то же время дать возможность новым деятелям справиться с новыми вызовами в сфере управления городскими финансами", - пояснила Кендра.

Покидая пост, Кендра получит компенсацию в размере шести месячных зарплат, т.е. 36 000 евро.