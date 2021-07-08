Считается ли укус клеща несчастным случаем на производстве?

Иллюстративное фото.

В каком случае укус клеща попадает под определение несчастного случая на производстве? Отвечает специалист Инспекции труда.

Читатель спрашивает: По роду своей работы мне приходится много времени проводить в лесу. На прошлой неделе, придя из леса, я обнаружил на руке клеща. К счастью, у коллеги в машине оказался пинцет, с помощью которого удалось вытащить клеща. Будет ли считаться несчастным случаем на производстве, если из-за этого клеща я заболею? Работодатель не предлагал нам пройти вакцинацию.