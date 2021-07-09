Экономист: промышленные компании с оптимизмом смотрят в будущее

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Raul Mee

Ожидается, что в ближайшие месяцы рост экспорта продолжится, хотя и несколько более спокойными темпами, чем в апреле и мае, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.