Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. • 9 июля 2021 в 13:10
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Экономист: промышленные компании с оптимизмом смотрят в будущее
Ожидается, что в ближайшие месяцы рост экспорта продолжится, хотя и несколько более спокойными темпами, чем в апреле и мае, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
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