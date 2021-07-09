Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. • 9 июля 2021 в 13:10
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Экономика

Экономист: промышленные компании с оптимизмом смотрят в будущее

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.  Фото: Raul Mee

Ожидается, что в ближайшие месяцы рост экспорта продолжится, хотя и несколько более спокойными темпами, чем в апреле и мае, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

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