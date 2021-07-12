Известный интернет-магазин ушел в убыток
Оборот интернет-магазина 1A.EE в прошлом году ушел в минус, сообщила компания в финансовом отчете.
В 2020 году доход от продаж 1A.EE OÜ составил -27 693 евро, поскольку компания занималась в основном гарантийными случаями и возвратом. Убыток за отчетный год составил 35 546 евро. Это уже третий год, когда 1A.EE продолжает работать в убыток. В 2019 году компания ушла в минус на 104 624 евро, а в 2018 году – на 268 000 евро.
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