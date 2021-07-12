Стоимость металлолома резко выросла

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Цена на металлолом сейчас настолько высокая, что на вырученные за старый трактор деньги можно вставить зубы, пишет Rus.Delfi.

Фермер Яан Атна, который в последние годы уже не так активно занимается сельским хозяйством, решил сдать трактор на металлолом – это выходит намного выгоднее, чем продавать его другому фермеру. По бумагам трактор весит 5,8 тонн - если сдавать его на металлолом, то Атна получит по 270 евро за тонну, а если продавать как сельхозтехнику, то всего около 1110 евро, что на треть меньше.

Если в марте прошлого года тонна металлолома стоила всего 90 евро, то в мае этого года выросла до 285 евро.

Объем рынка металлолома в Эстонии составляет 300–350 000 тонн в год, из которых десятая часть приходится на советскую сельхозтехнику.