Фонд BaltCap хочет инвестировать в Горхолл

Горхолл. Фото: Meeli KÃ¼ttim

Инвестиционный фонд BaltCap предложил столичной городской управе инвестировать в Таллиннский Горхолл, однако город не торопится с решением, пишет rus.err.ee.

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По словам члена правления AS BaltCap Пеэтера Сакса, их Фонд инфраструктуры может внести свой вклад в развитие функциональности Горхолла, стать инвестором, исполнителем проекта, а затем и оператором здания.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу придерживается в этом вопросе осторожной позиции, поясняя, что срок окупаемости связанного с Горхоллом проекта может достигать 25-30 лет.

«Если мы во что бы то ни стало будем делать этот проект с каким-либо фондом, и потом, например, фонд через пять или десять лет захочет выйти из проекта, то я думаю, что это может создать трудную ситуацию», - сказал Рийсалу, добавив, что городу нужна определенность.

Представители BaltCap и мэр Таллинна Михаил Кылварт встретятся в эту пятницу, 16 июля.