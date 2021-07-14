Прогноз Департамента здоровья: распространение коронавируса растет

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По оценке Департамента здоровья, коэффициент распространения коронавируса (R) в Эстонии увеличился до 1,1-1,3 в связи с ростом удельного веса более заразного дельта-штамма вируса, пишет rus.err.ee.

На этом фоне число новых случаев заражения к концу июля может снова увеличиться до 100 случаев в сутки.

На прошлой неделе снижение заболеваемости отмечено только на Сааремаа (-24%), а в Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Рапламаа она оставалась стабильной.

В одиннадцати уездах заболеваемость показывает тенденцию к росту, который быстрее всего происходит в Валгамаа, Йыгевамаа, Вырумаа, Ляэнемаа и Пярнумаа.

Департамент здоровья прогнозирует рост числа новых случаев заражения, который может составить 20-30%.