Прогноз Департамента здоровья: распространение коронавируса растет
По оценке Департамента здоровья, коэффициент распространения коронавируса (R) в Эстонии увеличился до 1,1-1,3 в связи с ростом удельного веса более заразного дельта-штамма вируса, пишет rus.err.ee.
На этом фоне число новых случаев заражения к концу июля может снова увеличиться до 100 случаев в сутки.
На прошлой неделе снижение заболеваемости отмечено только на Сааремаа (-24%), а в Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Рапламаа она оставалась стабильной.
В одиннадцати уездах заболеваемость показывает тенденцию к росту, который быстрее всего происходит в Валгамаа, Йыгевамаа, Вырумаа, Ляэнемаа и Пярнумаа.
Департамент здоровья прогнозирует рост числа новых случаев заражения, который может составить 20-30%.